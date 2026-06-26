Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel hätte eine Investition in Procter Gamble von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Procter Gamble-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 148,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,673 Procter Gamble-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 148,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,93 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,07 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich jüngst auf 355,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at