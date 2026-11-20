Vor Jahren in Procter Gamble eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Procter Gamble-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 146,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,681 Procter Gamble-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 167,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,32 USD wert. Mit einer Performance von +14,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 394,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at