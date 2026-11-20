Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Langfristige Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel hätte eine Investition in Procter Gamble von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Procter Gamble-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 146,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,681 Procter Gamble-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 167,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,32 USD wert. Mit einer Performance von +14,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 394,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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