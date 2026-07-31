Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Procter Gamble-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Procter Gamble-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Procter Gamble-Aktie 142,23 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 70,309 Procter Gamble-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 121,63 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Papiers am 30.07.2026 auf 143,96 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 1,22 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble bezifferte sich zuletzt auf 338,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at