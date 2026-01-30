Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Procter Gamble-Anlage
|
30.01.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Procter Gamble-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 167,41 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Procter Gamble-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,597 Procter Gamble-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,54 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Anteils am 29.01.2026 auf 149,90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,46 Prozent abgenommen.
Am Markt war Procter Gamble jüngst 341,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
