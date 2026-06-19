Procter & Gamble Aktie

Procter & Gamble für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

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Frühe Investition 19.06.2026 16:04:09

Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Procter Gamble-Einstiegs gewesen.

Am 18.06.2025 wurden Procter Gamble-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 158,02 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 63,283 Procter Gamble-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers auf 150,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 516,52 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 516,52 USD entspricht einer negativen Performance von 4,83 Prozent.

Am Markt war Procter Gamble jüngst 351,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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