Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Procter Gamble gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Procter Gamble-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 149,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,669 Procter Gamble-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 143,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,73 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 95,73 USD, was einer negativen Performance von 4,27 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Procter Gamble betrug jüngst 332,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at