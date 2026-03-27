Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Procter Gamble-Investment im Blick
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27.03.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Procter Gamble-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Procter Gamble-Papier bei 168,71 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 59,273 Procter Gamble-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 441,70 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Papiers am 26.03.2026 auf 142,42 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 15,58 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich jüngst auf 331,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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