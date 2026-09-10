Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Salesforce von vor einem Jahr gelohnt?

Bei einem frühen Salesforce-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Salesforce-Aktie bei 242,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,123 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 006,55 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Papiers am 09.09.2026 auf 244,16 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,66 Prozent angewachsen.

Am Markt war Salesforce jüngst 204,57 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Salesforce-Papiers fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs eines Salesforce-Anteils bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at