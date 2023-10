Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Salesforce abgeworfen

Vor Jahren Salesforce-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Salesforce-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Salesforce-Papier bei 142,29 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 70,279 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 537,21 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Papiers am 11.10.2023 auf 206,85 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 537,21 USD entspricht einer Performance von +45,37 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Salesforce eine Börsenbewertung in Höhe von 199,69 Mrd. USD. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Papiers auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at