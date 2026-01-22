Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Salesforce-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,976 Salesforce-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Salesforce-Aktie auf 221,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 096,86 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 096,86 USD entspricht einer Performance von +209,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete Salesforce eine Marktkapitalisierung von 193,48 Mrd. USD. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Anteils auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at