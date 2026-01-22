Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

Langfristige Anlage 22.01.2026 16:04:31

Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Salesforce-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,976 Salesforce-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Salesforce-Aktie auf 221,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 096,86 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 096,86 USD entspricht einer Performance von +209,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete Salesforce eine Marktkapitalisierung von 193,48 Mrd. USD. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Anteils auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Salesforce

mehr Analysen
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Salesforce 194,32 0,04% Salesforce

