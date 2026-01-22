Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Langfristige Anlage
|
22.01.2026 16:04:31
Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Salesforce-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,976 Salesforce-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Salesforce-Aktie auf 221,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 096,86 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 096,86 USD entspricht einer Performance von +209,69 Prozent.
Jüngst verzeichnete Salesforce eine Marktkapitalisierung von 193,48 Mrd. USD. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Anteils auf 38,50 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Salesforce
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
