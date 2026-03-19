Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Profitable Salesforce-Investition? 19.03.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Salesforce-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Salesforce-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Salesforce-Aktie 72,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Salesforce-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,376 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 194,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 267,50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 167,50 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Salesforce betrug jüngst 180,30 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Anteile an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Die Salesforce-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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