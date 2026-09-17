Salesforce Aktie

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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Salesforce-Anlage im Blick 17.09.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Salesforce-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Salesforce-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 214,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,596 Salesforce-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 674,20 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Papiers am 16.09.2026 auf 250,54 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,74 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 210,51 Mrd. USD. Salesforce-Papiere wurden am 20.06.2019 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Das Salesforce-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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