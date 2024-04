Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Salesforce gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Salesforce-Papier an diesem Tag bei 160,73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,622 Salesforce-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 299,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 186,41 USD wert. Mit einer Performance von +86,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Salesforce wurde am Markt mit 293,52 Mrd. USD bewertet. Am 20.06.2019 wurden Salesforce-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Der Erstkurs des Salesforce-Anteils belief sich damals auf 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at