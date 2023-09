Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Salesforce-Investition eingebracht

Vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.09.2018 wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Salesforce-Aktie bei 159,03 USD. Bei einem Salesforce-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,629 Salesforce-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 202,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,48 USD wert. Mit einer Performance von +27,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Salesforce wurde jüngst mit einem Börsenwert von 198,04 Mrd. USD gelistet. Am 20.06.2019 wurden Salesforce-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Das Salesforce-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at