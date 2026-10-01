Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Lohnende Salesforce-Anlage?
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01.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Salesforce-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 71,33 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hat, hat nun 14,019 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (229,57 USD), wäre die Investition nun 3 218,42 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 221,84 Prozent gesteigert.
Salesforce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 185,05 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers belief sich damals auf 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|11.09.26
|Salesforce Neutral
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|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
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|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Neutral
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|27.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|210,60
|0,07%
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