Salesforce Aktie

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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Lohnende Salesforce-Anlage? 01.10.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Salesforce-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Salesforce-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 71,33 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hat, hat nun 14,019 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (229,57 USD), wäre die Investition nun 3 218,42 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 221,84 Prozent gesteigert.

Salesforce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 185,05 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers belief sich damals auf 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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21.09.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
17.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Salesforce Neutral UBS AG
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