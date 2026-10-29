Salesforce Aktie

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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Salesforce-Investment im Blick 29.10.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Salesforce eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Salesforce-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Salesforce-Papier bei 75,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 133,103 Salesforce-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 242,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 225,48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 222,25 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 199,56 Mrd. USD. Der Salesforce-Börsengang fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Papiers auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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