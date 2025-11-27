Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salesforce-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Salesforce-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Salesforce-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,97 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,250 Salesforce-Anteilen. Die gehaltenen Salesforce-Aktien wären am 26.11.2025 285,29 USD wert, da der Schlussstand 228,15 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 185,29 Prozent zugenommen.

Salesforce war somit zuletzt am Markt 222,98 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Salesforce-Anteils fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs eines Salesforce-Anteils lag damals bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

