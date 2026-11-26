Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Profitables Salesforce-Investment?
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26.11.2026 16:03:31
Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Salesforce-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 73,73 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,356 Anteilen. Die gehaltenen Salesforce-Anteile wären am 25.11.2026 267,48 USD wert, da der Schlussstand 197,21 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 267,48 USD entspricht einer Performance von +167,48 Prozent.
Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 159,20 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Damals wurde der erste Kurs des Salesforce-Papiers bei 38,50 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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