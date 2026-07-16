Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salesforce-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Salesforce-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Salesforce-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Salesforce-Aktie bei 257,95 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,767 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 474,12 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 15.07.2026 auf 167,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,26 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Salesforce eine Marktkapitalisierung von 137,05 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Salesforce-Papiere fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers lag beim Börsengang bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at