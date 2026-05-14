Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salesforce von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Salesforce-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Salesforce-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Salesforce-Aktie bei 76,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Salesforce-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130,941 Salesforce-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 165,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 715,33 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 117,15 Prozent.

Der Salesforce-Wert an der Börse wurde auf 139,87 Mrd. USD beziffert. Der erste Handelstag der Salesforce-Papiere an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Der Erstkurs des Salesforce-Anteils belief sich damals auf 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at