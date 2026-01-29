Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Lukratives Salesforce-Investment?
|
29.01.2026 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salesforce von vor einem Jahr verloren
Salesforce-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 354,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Salesforce-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,249 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.01.2026 6 439,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 227,96 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 35,60 Prozent.
Salesforce wurde am Markt mit 213,99 Mrd. USD bewertet. Der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Der erste festgestellte Kurs des Salesforce-Papiers lag damals bei 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
