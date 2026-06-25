Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Salesforce-Aktie gebracht.

Salesforce-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Salesforce-Anteile 210,09 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47,599 Salesforce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.06.2026 7 271,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 152,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,29 Prozent verringert.

Der Salesforce-Wert an der Börse wurde auf 125,77 Mrd. USD beziffert. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers lag beim Börsengang bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at