Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Lohnende Salesforce-Investition?
|
25.06.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren bedeutet
Salesforce-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Salesforce-Anteile 210,09 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47,599 Salesforce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.06.2026 7 271,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 152,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,29 Prozent verringert.
Der Salesforce-Wert an der Börse wurde auf 125,77 Mrd. USD beziffert. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers lag beim Börsengang bei 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforce
|
16:01
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
25.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.06.26