Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Performance unter der Lupe 02.07.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Salesforce-Aktie bei 248,20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,403 Salesforce-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65,77 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Papiers am 01.07.2026 auf 163,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,23 Prozent eingebüßt.

Salesforce war somit zuletzt am Markt 128,95 Mrd. USD wert. Am 20.06.2019 wagte die Salesforce-Aktie an der Börse NYSE den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Anteils auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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