Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Lukrativer Salesforce-Einstieg? 26.03.2026 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Salesforce-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Salesforce-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Salesforce-Aktie an diesem Tag 280,99 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investierten, hätten nun 3,559 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 25.03.2026 647,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181,96 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 647,57 USD, was einer negativen Performance von 35,24 Prozent entspricht.

Salesforce wurde am Markt mit 167,88 Mrd. USD bewertet. Das Salesforce-IPO fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Die Salesforce-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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