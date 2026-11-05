Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor einem Jahr bedeutet

Am 05.11.2025 wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 252,68 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,396 Salesforce-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 227,11 USD gerechnet, wäre die Investition nun 89,88 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 10,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 182,55 Mrd. USD. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag des Salesforce-Papiers an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann der Salesforce-Anteilsschein bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at