Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Profitable Salesforce-Investition?
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23.04.2026 16:03:49
Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Salesforce-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 250,48 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 39,923 Salesforce-Aktien. Die gehaltenen Salesforce-Aktien wären am 22.04.2026 7 577,45 USD wert, da der Schlussstand 189,80 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,23 Prozent verringert.
Am Markt war Salesforce jüngst 172,48 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Salesforce-Anteils fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Salesforce-Aktie belief sich damals auf 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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