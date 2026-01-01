Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das Salesforce-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 334,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,991 Salesforce-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Salesforce-Aktie auf 264,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 792,36 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20,76 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich zuletzt auf 249,19 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Salesforce-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at