Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Salesforce-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Salesforce-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Salesforce-Papier bei 282,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,354 Salesforce-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 20.05.2026 63,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,10 USD belief. Mit einer Performance von -36,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Salesforce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 146,43 Mrd. USD. Salesforce-Anteile wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Salesforce-Aktie lag damals bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at