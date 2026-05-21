Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Salesforce-Anlage im Blick
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21.05.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Salesforce-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Salesforce-Papier bei 282,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,354 Salesforce-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 20.05.2026 63,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,10 USD belief. Mit einer Performance von -36,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Salesforce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 146,43 Mrd. USD. Salesforce-Anteile wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Salesforce-Aktie lag damals bei 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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