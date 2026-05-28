Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Salesforce-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Salesforce-Papier letztlich bei 215,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,642 Salesforce-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 823,94 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Anteils am 27.05.2026 auf 177,51 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 823,94 USD, was einer negativen Performance von 17,61 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Salesforce einen Börsenwert von 146,81 Mrd. USD. Das Salesforce-IPO fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Salesforce-Papiers lag damals bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at