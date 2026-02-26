Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 26.02.2025 wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 307,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,325 Salesforce-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.02.2026 62,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,61 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Salesforce eine Börsenbewertung in Höhe von 173,68 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Salesforce-Aktie fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Salesforce-Aktie belief sich damals auf 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at