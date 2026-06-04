Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Rentable Salesforce-Investition? 04.06.2026 16:04:03

Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Salesforce von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Salesforce-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Salesforce-Aktie statt. Der Schlusskurs des Salesforce-Papiers betrug an diesem Tag 237,48 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 42,109 Salesforce-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 03.06.2026 8 026,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190,61 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 19,74 Prozent.

Alle Salesforce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 164,84 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Papiere an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Zum Börsendebüt der Salesforce-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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