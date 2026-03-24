Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Sherwin-Williams-Investition
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24.03.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Sherwin-Williams-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 93,78 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sherwin-Williams-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,663 Sherwin-Williams-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers auf 313,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 347,61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 234,76 Prozent angezogen.
Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 77,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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