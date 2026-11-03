Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Lukrativer Sherwin-Williams-Einstieg?
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03.11.2026 16:03:57
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren eingefahren
Am 03.11.2016 wurden Sherwin-Williams-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Sherwin-Williams-Anteile an diesem Tag bei 80,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Sherwin-Williams-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,242 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 352,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 437,69 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 337,69 Prozent.
Jüngst verzeichnete Sherwin-Williams eine Marktkapitalisierung von 80,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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