Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sherwin-Williams-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers betrug an diesem Tag 245,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,407 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 357,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,45 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Sherwin-Williams eine Marktkapitalisierung von 87,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at