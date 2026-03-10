Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Lohnende Sherwin-Williams-Investition?
|
10.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren eingefahren
Am 10.03.2023 wurde die Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 214,10 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 46,707 Sherwin-Williams-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 333,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 572,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,72 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Sherwin-Williams belief sich jüngst auf 82,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
