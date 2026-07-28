Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Sherwin-Williams-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Sherwin-Williams-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 280,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Sherwin-Williams-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,570 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers auf 327,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 168,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,83 Prozent.

Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 78,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at