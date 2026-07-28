Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Lukratives Sherwin-Williams-Investment?
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28.07.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Sherwin-Williams-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 280,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Sherwin-Williams-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,570 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers auf 327,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 168,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,83 Prozent.
Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 78,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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