Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sherwin-Williams-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Sherwin-Williams-Anteile an diesem Tag bei 264,63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 37,789 Sherwin-Williams-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 102,44 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 24.08.2026 auf 346,73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,02 Prozent zugenommen.

Alle Sherwin-Williams-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at