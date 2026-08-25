Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Sherwin-Williams-Investition
|
25.08.2026 16:03:38
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Sherwin-Williams-Anteile an diesem Tag bei 264,63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 37,789 Sherwin-Williams-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 102,44 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 24.08.2026 auf 346,73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,02 Prozent zugenommen.
Alle Sherwin-Williams-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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