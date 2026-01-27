Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Frühe Anlage
|
27.01.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Sherwin-Williams-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Sherwin-Williams-Papier bei 84,08 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 118,930 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie auf 348,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 426,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 314,27 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Sherwin-Williams einen Börsenwert von 86,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
