Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Sherwin-Williams-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Sherwin-Williams-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Sherwin-Williams-Papier bei 84,08 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 118,930 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie auf 348,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 426,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 314,27 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Sherwin-Williams einen Börsenwert von 86,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at