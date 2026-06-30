Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Lohnender Sherwin-Williams-Einstieg? 30.06.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Sherwin-Williams-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 265,52 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,377 Sherwin-Williams-Aktien. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Papiere wären am 29.06.2026 129,67 USD wert, da der Schlussstand 344,30 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +29,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 84,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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