Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Rentable Sherwin-Williams-Anlage?
|
23.12.2025 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 241,48 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 4,141 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 341,04 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 22.12.2025 auf 323,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,10 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Sherwin-Williams betrug jüngst 79,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
