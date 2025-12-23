Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 241,48 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 4,141 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 341,04 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 22.12.2025 auf 323,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,10 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Sherwin-Williams betrug jüngst 79,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at