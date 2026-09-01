Sherwin-Williams Aktie

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WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Sherwin-Williams-Performance 01.09.2026 16:03:37

Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Sherwin-Williams-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Sherwin-Williams-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 305,91 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,327 Sherwin-Williams-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie auf 338,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,75 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,75 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Sherwin-Williams betrug jüngst 83,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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