Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sherwin-Williams-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 86,57 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 1,155 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie auf 364,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 420,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 320,78 Prozent erhöht.

Sherwin-Williams wurde am Markt mit 90,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at