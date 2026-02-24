Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
24.02.2026 16:05:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Sherwin-Williams-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 86,57 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 1,155 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie auf 364,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 420,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 320,78 Prozent erhöht.
Sherwin-Williams wurde am Markt mit 90,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
