Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Sherwin-Williams-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sherwin-Williams-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Sherwin-Williams-Aktie bei 240,47 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,586 Sherwin-Williams-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (368,89 USD), wäre die Investition nun 15 340,59 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 53,41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sherwin-Williams belief sich zuletzt auf 91,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at