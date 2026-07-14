Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Sherwin-Williams-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 102,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 97,959 Sherwin-Williams-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 225,63 USD, da sich der Wert eines Sherwin-Williams-Papiers am 13.07.2026 auf 328,97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 222,26 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 82,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at