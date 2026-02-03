Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Sherwin-Williams von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Sherwin-Williams eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Sherwin-Williams-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 357,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,280 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Anteile wären am 02.02.2026 99,64 USD wert, da der Schlussstand 356,36 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,36 Prozent verringert.

Der Sherwin-Williams-Wert an der Börse wurde auf 87,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at