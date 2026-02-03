Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Frühe Anlage
|
03.02.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Sherwin-Williams von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Sherwin-Williams-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 357,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,280 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Anteile wären am 02.02.2026 99,64 USD wert, da der Schlussstand 356,36 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,36 Prozent verringert.
Der Sherwin-Williams-Wert an der Börse wurde auf 87,76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.
|
16:02
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Sherwin-Williams von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
29.01.26
|Sherwin-Williams-Aktie steigt: Umfeld dürfte weiter schwach bleiben (dpa-AFX)
|
29.01.26
|ROUNDUP: Farbenproduzent Sherwin-Williams erwartet anhaltend schwaches Umfeld (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26