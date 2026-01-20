Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Sherwin-Williams-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Sherwin-Williams-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Sherwin-Williams-Papier bei 245,41 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Sherwin-Williams-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,075 Sherwin-Williams-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 458,11 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 16.01.2026 auf 357,83 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,81 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Sherwin-Williams betrug jüngst 88,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

