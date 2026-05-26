Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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Sherwin-Williams-Performance 26.05.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sherwin-Williams gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Sherwin-Williams-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Sherwin-Williams-Papier an diesem Tag bei 352,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,837 Sherwin-Williams-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 309,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 876,80 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 12,32 Prozent.

Sherwin-Williams wurde jüngst mit einem Börsenwert von 76,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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