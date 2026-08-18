Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Profitabler Sherwin-Williams-Einstieg?
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18.08.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Sherwin-Williams-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 358,85 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,787 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 975,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 349,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,47 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Sherwin-Williams belief sich zuletzt auf 87,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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