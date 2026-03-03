Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: Wäre eine Sherwin-Williams-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Wer vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Sherwin-Williams-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sherwin-Williams-Papier bei 356,73 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Sherwin-Williams-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,803 Sherwin-Williams-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 998,23 USD, da sich der Wert einer Sherwin-Williams-Aktie am 02.03.2026 auf 356,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,18 Prozent verringert.

Sherwin-Williams erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at