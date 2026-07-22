Travelers Aktie

Travelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

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Rentables Travelers-Investment? 22.07.2026 16:04:18

Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Travelers-Papiers betrug an diesem Tag 117,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85,361 Travelers-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 369,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 551,86 USD wert. Das entspricht einem Plus von 215,52 Prozent.

Travelers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 76,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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